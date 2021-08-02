Розыгрыш ценных призов среди вакцинированных прошел в Нур-Султане

В Нур-Султане продолжается еженедельный розыгрыш ценных призов среди вакцинированных, передает zakon.kz.

Четвертый розыгрыш еще двух iPhone12 и других ценных призов прошел в прямом эфире 31 июля на страницах акимата Нур-Султана в соцсетях (Facebook, YouTube). Участие в 4-ом розыгрыше приняли вакцинированные в период с 24 июля по 30 июля включительно. В данных розыгрышах участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Участие в розыгрыше автоматическое, гражданам заполнять документы и проходить регистрацию не нужно, - пишет пресс-служба столичного акимата.

Таким образом, победителями 4-го розыгрыша двух iPhone 12 стали: № 12016 - Кульшара Ибраева и № 6159 - Бекзат Отеуова, холодильник от магазина "Sulpak" выиграла: № 8998 - Валентина Ясневская, телевизор от магазина "Sulpak" выиграла № 89 - Зулфия Шакубаева, микроволновую печь от магазина "Sulpak" выиграл №12902 - Рустам Нуралин.

Розыгрыши ценных призов акиматом города за счет спонсоров проводятся еженедельно. Помимо данного еженедельного розыгрыша, среди вакцинированных с 28 июля по 6 августа (включительно) будут разыграны еще три iPhone12. В данном розыгрыше участие примут вакцинированные в торговых комплексах – "Абу Даби Плаза", "Керуен", "Сарыарка" и закрепленных за ними организациях ПМСП -городские поликлиники №2, 9 и 14. Прямой эфир данного розыгрыша пройдет 7 августа.

Регистрироваться или заполнять анкету для участия в розыгрышах от акимата гражданам не нужно. Для определения победителей розыгрыша на платформе Birge установлен специальный сервис рандомайзер, который выбирает обладателей призов генерацией ID вакцинированных. В разработке участие также приняло IT-сообщество. Сервис по вакцинированным интегрирован с информационной системой Минздрава РК.

Стоит отметить, что в столице в целях стимулирования граждан к вакцинации проводятся розыгрыши ценных призов. Среди вакцинированных также будет разыграна двухкомнатная квартира. Шанс выиграть недвижимость в столице есть у жителей города старше 18 лет, получивших первый компонент вакцины с 25 июня по 31 августа этого года. В данном розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Стоит отметить, что розыгрыши проводятся при помощи спонсоров, - говорится в сообщении.

Также в пункте вакцинации в ТРЦ MEGA "Silk Way" объявлен розыгрыш автомобиля среди вакцинированных 1-ым компонентом.

Проводимые в столице розыгрыши организуют для того, чтобы стимулировать горожан вакцинироваться, тем самым обезопасить как свое здоровье, так и здоровье близких и окружающих людей. Ведь главная цель - выработать коллективный иммунитет и вернуться к прежнему докарантинному режиму. Доля коллективного иммунитета должна превышать 60%.