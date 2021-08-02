Подделка паспортов вакцинации в Семее: появилось видео задержания

2 августа 2021, 21:22
Фото: zakon.kz

Фальшивые документы изготавливали специалист медико-социального учреждения и сотрудник скорой помощи, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Оба работали в тандеме. Первый собирал данные пациентов и брал за свои услуги 15 тысяч тенге, второй - за 10 тысяч тенге вносил имена людей в специальную базу вакцинированных, - говорится в сообщении.

Медиков задержали полицейские. Если их вину докажут, им грозит до четырех лет тюрьмы.

Читайте также: В Семее задержаны два медработника за продажу поддельных паспортов вакцинации

В настоящее время в рамках уголовного дела устанавливаются и допрашиваются все недобросовестные граждане, воспользовавшиеся подобными незаконными услугами. По результатам расследования и установления всех обстоятельств все недостоверные сведения, внесенные в медицинские базы, будут признаны недействительными, - рассказала официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

По словам задержанных, они выдали около 30 поддельных паспортов. Однако стражи порядка подозревают, что псевдовакцинированных значительно больше.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?