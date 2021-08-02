Подделка паспортов вакцинации в Семее: появилось видео задержания

Фальшивые документы изготавливали специалист медико-социального учреждения и сотрудник скорой помощи, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Оба работали в тандеме. Первый собирал данные пациентов и брал за свои услуги 15 тысяч тенге, второй - за 10 тысяч тенге вносил имена людей в специальную базу вакцинированных, - говорится в сообщении.

Медиков задержали полицейские. Если их вину докажут, им грозит до четырех лет тюрьмы.

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В настоящее время в рамках уголовного дела устанавливаются и допрашиваются все недобросовестные граждане, воспользовавшиеся подобными незаконными услугами. По результатам расследования и установления всех обстоятельств все недостоверные сведения, внесенные в медицинские базы, будут признаны недействительными, - рассказала официальный представитель МВД РК Шугыла Турлыбек.

По словам задержанных, они выдали около 30 поддельных паспортов. Однако стражи порядка подозревают, что псевдовакцинированных значительно больше.