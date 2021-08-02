Останки более 40 человек обнаружены в африканской реке

В африканской реке Сетит на востоке Судана обнаружили десятки тел, передает zakon.kz.

Река берет свое начало в Эфиопии, там она известна под названием Текезе. За неделю в ее водах нашли останки более 40 погибших. Отмечается, что у некоторых жертв зафиксировали огнестрельные ранения, у части людей были связаны руки. На данный момент правоохранительные органы устанавливают причины их смерти, - приводит lenta.ru информацию от администрации штата Кассала.

Местные жители предполагают, что погибшие относятся к народу тыграй, который проживает в районе города Хумера в Эфиопии. Там на протяжении нескольких месяцев идут ожесточенные бои между местными жителями и отрядами ополченцев штата Амхара. Именно через эти районы протекает река, в которой обнаружили тела. По информации агентства, часть из них не удалось достать из воды из-за сильного течения.

Конфликт между силами правительства Эфиопии и Народным фронтом освобождения Тыграй (НФОТ) перешел в военную фазу 3 ноября 2020-го - войну объявил Нобелевский лауреат премии мира 2019 года, премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али. Схватки между повстанцами и армией продолжаются до сегодняшнего дня.