Клюква может способствовать развитию мочекаменной болезни - врач

Заслуженный врач России, профессор, доктор медицинских наук, главный врач московской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова о пользе и вероятном вреде клюквы, передает zakon.kz.

Как и любая ягода, клюква может навредить в случае аллергии или при индивидуальной непереносимости у человека. Северный антиоксидант противопоказан при обострении болезней желудочно-кишечного тракта, а также при воспалительных процессах в печени и желчном пузыре. Если съесть слишком много ягод, может начаться диарея. Людям, страдающим сахарным диабетом, нужно употреблять ягоду с осторожностью, - пишет "Комсомольская правда".

Как отметила Ольга Шарапова, в народной медицине считается, что клюквенный сок помогает при цистите. Однако врачи доказывают, что это не так, лучше обратиться в больницу. Медик перечислила немало полезных свойств ягоды. Так, пищевые волокна в ягоде улучшают пищеварение. В небольших количествах она помогает при запорах, укрепляет иммунитет, может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Свежие ягоды укрепляют ногтевые пластины, улучшают внешний вид и замедляют старение кожи. Клюква активно участвует в расщеплении жиров, помогая избавиться от лишних килограммов. Во время беременности морсы и фреши из этой ягоды заменяют поливитаминные комплексы. Они уменьшают токсикоз, снимают отечность и "скачки" давления, - подчеркнула Шарапова пользу ягод для женщин.

Клюква полезна и мужчинам: благодаря биологически активным компонентам и противовоспалительным свойствам клюква снижает риск заболеваний предстательной железы. Свежий сок стабилизирует гормональный фон, поэтому полезен для увеличения потенции.

Детей клюква поднимет на ноги во время простуды: питье из северных ягод усиливает потоотделение, снимает жар и обладает противокашлевым действием. Витамины способствуют активному физическому росту. Если нет аллергии, вводить клюкву в детский рацион можно с шести месяцев.

Клюква - съедобная ягода, которую любят собирать и употреблять в России и странах Северного полушария. Принято считать, что эта ягода - кладезь витаминов, однако клюква может быть вредна для здоровья.

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