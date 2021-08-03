Три человека погибли в результате жесткого урагана в России

Три человека погибли и восемь пострадали в результате урагана в нескольких населенных пунктах Тверской области, передает zakon.kz.

В понедельник днем ураганный ветер до 25 метров в секунду при грозе повалил деревья в городе Андреаполь Тверской области, власти сообщали о наличии пострадавших, но не уточняли их число, - пишут РИА Новости.

Позднее в МЧС сообщили предварительные данные о трех пострадавших. Затем число пострадавших увеличилось до пяти, сообщалось также об одном погибшем.

Во всей области 11 человек пострадали, в том числе трое погибли... Детей среди погибших нет, - сообщили в МЧС, уточнив, что погибшие жили в двух населенных пунктах.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя возглавил комиссию по ликвидации последствий стихии. Должностные лица выехали на место ЧП. Глава региона поручил помочь пострадавшим и их семьям, оперативно восстановить энергоснабжение. региональному Минздраву поручено взять на особый контроль медицинскую помощь пострадавшим.