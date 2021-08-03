Заражение чумой выявили у бурундуков в США

Туристический центр Taylor Creek, пляж Кива на озере Тахо в штате Калифорния закрыли после выявления чумы у бурундуков, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ру.

По информации местных властей, положительные тесты были обнаружены у грызунов, не контактировавших с людьми. Природоохранная служба сообщила, что борьба с переносчиками болезней завершится в четверг, и закрытые районы, вероятно, будут открыты до выходных.

По данным Службы здравоохранения округа Эльдорадо, чума естественным образом присутствует во многих частях Калифорнии, в том числе на возвышенностях.

Специалисты советуют проявлять осторожность в отношении животных, которые гипотетически могут ее переносить. Чуму можно предотвратить, избегая контакта с дикими грызунами и их блохами, а также не допуская контактов домашних животных с грызунами и их норами.