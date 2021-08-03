Количество участников Ashyq выросло в три раза за неделю

Количество участников проекта Ashyq выросло в три раза после нового постановления главного санитарного врача, передает корреспондент zakon.kz.

Упрощение требований для вступления в проект Ashyq способствовало приросту участников в три раза. Так, с 27 июля по 2 августа количество участников увеличилось с 21 900 до 67 782, - сообщил министр здравоохранения Алексей Цой на заседании правительства.

Он также рассказал о нарушениях, выявленных через Ashyq. Всего мониторинговыми группами было охвачено 50 тыс. объектов, участвующих в проекте.

Нарушения выявлены на 642 объектах. По данным выгрузки (сведений), полученных от Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, за период с 10 июля выявлено 16 663 нарушителя, из них 10 305 посетителей с "красным" и 6358 - с "желтым" статусом.

Таким образом, в более 16 тыс. объектах предотвращено заражение населения коронавирусной инфекцией, - пояснил глава Минздрава.

Напомним, среди пользователей Ashyq теперь будут выбирать лидеров. Им будут предоставлять дополнительные льготы по работе. Подробнее здесь.

Тамила Языкова, Нур-Султан