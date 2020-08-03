В Казахстане стартовали официальные продажи Cadillac Escalade последнего поколения

В дилерском центре Cadillac Almaty внедорожник люкс-класса доступен в пяти комплектациях.

"Возвращение роскоши", - так мировые СМИ пишут о новом поколении культового американского внедорожника. В прошлом году General Motors представила Cadillac Escalade пятого поколения – самый роскошный и большой внедорожник в нынешнем модельном ряду компании.

В американском автоконцерне очень трепетно отнеслись к смене поколений: сначала модернизировали Chevrolet Tahoe и Suburban, GMC Yukon, и только потом дошли до главного автомобиля своей линейки – Escalade.

Кроме улучшений визуальных (на первый взгляд очевидных), в новом Escalade добавили пневмоподвеску, но самым большим сюрпризом для поклонников автомобиля стал новый трехсекционный 38-дюймовый экран, изогнутый к водителю. Разработчики автомобиля отмечают, что при создании нового Escalade они фокусировались в первую очередь на тех интегрированных технологиях, которые повышают ездовой комфорт и расширяют мультимедийные возможности внедорожника. Чем хорош новый внедорожник и за сколько его можно будет купить в Казахстане?

Чего все ждали

Перед американскими инженерами стояла трудная задача: сделать Escalade максимально современным и технологичным, и при этом не утратить своей индивидуальности. Обзоры автолюбителей со всех уголков мира говорят о том, что General Motors это удалось. Инновационные технологии в сочетании с неординарным дизайном выковали смелый новый облик флагманского внедорожника, который на долгие годы вперед будет локомотивом стиля и признаком достойного вкуса.

Из технологичных "фишек", к примеру – новый, улучшенный дизайн интерьера, аудиосистема AKG с рекордным количеством динамиков, почти метровый OLED-дисплей с разрешением 8К, усиленная рама, опционально пневмоподвеска Air Ride или Magnetic Ride Control и независимая задняя подвеска. Во внедорожнике установлена навигация с функцией дополненной реальности и звуковыми подсказками, системы кругового обзора, ночного видения, информационно-развлекательный комплекс для задних пассажиров с парой 12,6-дюймовых тачскринов.

Внедорожник оснащен 6,2-литровым двигателем. Это полностью обновленная классическая "восьмерка" в 416 лошадиных сил с 17 режимами работы разных цилиндров. До 100 км/ч автомобиль разгоняется всего за 6,6 секунд, а 10-ступенчатая автоматическая коробка передач с электронным управлением Electronic Precision Shift делает управление автомобилем более комфортным.

Благодаря революционному подходу к созданию нового поколения Escalade, разработчикам удалось сделать нахождение в автомобиле более приятным. И теперь, располагаясь на водительском или заднем сиденьи, вам будет казаться, что места стало значительно больше. Все потому, что переход на новую платформу с независимой задней подвеской увеличил внутреннее пространство Escalade. На 40% больше места для ног пассажиров третьего ряда сидений (88,7 см) и на 68% больше грузового пространства (2667 литра). Эти характеристики относятся к стандартной версии Escalade. Удлиненная версия ESV увеличивает заднее грузовое пространство до 4044 литров, а пространство для ног – до 93 см. А также огромная панорамная крыша, которая зрительно увеличивает и без того просторный салон.

Новый Cadillac Escalade представлен в пяти комплектациях, среди которых впервые предлагаются Sport и Sport Platinum. Отличительными чертами спортивных версий являются черная облицовка радиатора и черные декоративные элементы по всему кузову.

Как купить?

Эксклюзивный дилерский центр Cadillac располагается в Алматы. Вторая точка продаж в формате pop-up store открыта в Нур-Султане. Однако благодаря развитой инфраструктуре Orbis Auto (в эту автомобильную группу входит Cadillac) сервисные и гарантийные центры доступны покупателям нового Escalade в двенадцати городах Казахстана. В Orbis Auto отмечают, что за время присутствия на рынке страны бренд Cadillac увеличил темпы роста. На сегодняшний день желающих забронировать Escalade из первых партий уже немало, однако количество автомобилей ограничено из-за лимита производства.

Мы, как официальный дилер General Motors, получили квоту для рынка Казахстана в размере 75 единиц, которые будут поставляться партиями по 15 авто. Стоит отметить, что поставки июля, августа и сентября на сегодняшний день распроданы, - отмечает директор Cadillac Almaty Кокенова Перизат.

Стоимость внедорожника люкс-класса, доступного с безальтернативным бензиновым дигателем V8 6.2 стартует от 49 000 000 тенге.