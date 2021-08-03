Охранник избил члена мониторинговой группы в Атырау

Охранник избил члена мониторинговой группы в известном караоке-баре в Атырау, сообщает zakon.kz.

Инцидент произошел 1 августа около 4 утра в караоке-баре "Рыба моей мечты", пишет "Ак Жайык".

Бар работал ночью, не обращая внимание на постановление о запрете. Члены мониторинговой группы при акимате Атырау хотели пройти внутрь, чтобы оформить нарушение, но на их пути встал охранник заведения и набросился с кулаками на сотрудника городского отдела земельных отношений.

По этому факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство), - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области.