Зачем нужен брачный договор и где его можно заключить

Что такое брачный договор и какие он дает преимущества, рассказали в Костанайском областном суде, передает zakon.kz.

Согласно Кодекса о браке (супружестве) и семье брачным договором признается соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке или в случае его расторжения, в том числе предусматривающий имущественные права детей, рожденных или усыновленных в браке.

Когда можно заключить брачный договор

Брачный договор можно заключить со дня подачи заявления на регистрацию брака, до процедуры регистрации брака, а также в любое время во время брака. При этом, если брачный договор заключен до регистрации брака, действовать он начнет только после регистрации брака.





Брачным договором супруги вправе изменить общеустановленный режим общий совместной собственности супругов на режим совместной, долевой или раздельной собственности как на все имущество, так и на его отдельные виды (части) или на имущество каждого из супругов.

Кроме того, брачный договор может регулировать отношения супругов по:

правам и обязанностям супругов на взаимное содержание;

участие супругов в доходах друг друга;

порядок несения каждым из супругов семейных расходов;

определить имущество, которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака;

любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов;

имущественное положение детей, рожденных или усыновленных в период брака.

В суде отметили, что законодательство позволяет включить в положения брачного договора определенные условия о сроках, а также содержать отменительные либо отлагательные условия.

Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Для заключения брачного договора супругам необходимо обратиться к нотариусу.

Изменение условий, расторжение, недействительность договора

Брачный договор можно изменить или расторгнуть в любое время по совместному соглашению супругов, в том же порядке, то есть у нотариуса.

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. В случае несогласия одной из сторон, расторжение, изменение брачного договора производится в судебном порядке.

Также действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на период после прекращения брака.

Брачный договор может быть признан судом недействительным полностью или частично по основаниям недействительности сделок.