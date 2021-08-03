Группа компаний АО "АК Алтыналмас" ликвидировали последствия урагана в Акмолинской области

Разрушительный ураган, сопровождавшийся сильным дождем и шквалистым ветром скоростью до 30 метров в секунду, прошел 25 июля в Акмолинской области.

Ураган нанес ущерб жителям поселков Бестобе и Изобильное.

Всего пострадало около 49 строений: повреждены автомобили, частично разрушена инфраструктура населенных пунктов, пострадали зеленые насаждения.

Предприятия группы компаний АО "АК Алтыналмас" - АО "ГМК Казахалтын" и ТОО "Казахалтын Technology" приняли решение о незамедлительных действиях по восстановлению жизнедеятельности населенных пунктов, пострадавших в ходе разгула стихии.

Усилиями АО "ГМК Казахалтын" к линии электропередач были подключены 15 домов. Также службой Отдела главного энергетика были произведены ремонтно-восстановительные работы воздушных линий "ВЛ-6кВ" и "ВЛ-0,4кВ" по всей улице Кендала п. Бестобе ("Подхоз").

Кроме того, получив официальные обращения акиматов поселков об оказании помощи в закупе стройматериалов, 31 июля необходимые для восстановления пострадавших строений стройматериалы были доставлены в поселки.

Также, было закуплено стройматериалов на сумму свыше 8 миллионов тенге, задействовано 8 единиц спецтехники.

Благодарим Алтыналмас за оперативность в оказании помощи, за вашу человечность, за чувство социальной ответственности. Ваша компания неоднократно помогала сельским жителям. Желаем дальнейшего процветания! - выразили свое мнение жители сел Бестобе и Изобильное.