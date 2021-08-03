В правительстве рассмотрели ход реализации антикризисных мер по поддержке бизнеса

На заседании правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина рассмотрен ход реализации антикризисных мер по поддержке бизнеса, сообщает zakon.kz.

Как отмечает сайт главы правительства, о проделанной работе доложили министр национальной экономики Асет Иргалиев, первый заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Олег Смоляков, председатель правления НПП РК "Атамекен" Аблай Мырзахметов, Первый заместитель Премьер-Министра РК Алихан Смаилов, а также акимы Туркестанской и Алматинской областей - Умирзак Шукеев и Амандык Баталов.

По итогам первого полугодия текущего года в рамках программы "экономики простых вещей" профинансировано 334 проекта на сумму 142 млрд тг. До конца текущего года также планируется оказать поддержку 724 проектам на сумму 424 млрд тг.

В текущем периоде по программе ДКБ-2025 оказана поддержка около 23 тыс. проектам на общую сумму 492 млрд тг. До конца текущего года будет оказана поддержка около 32 тыс. проектам на сумму порядка 1,2 трлн тг.

По результатам 2021 года указанными программами будет охвачено более 90 тыс. рабочих мест. Наиболее востребованными направлениями поддержки бизнеса являются торговля (47%), сфера услуг (15%), обрабатывающая промышленность (13%), транспорт и складирование (9%), а также строительство.

На сегодняшний день 1 тенге субсидий, направленный на поддержку предпринимателей в рамках программ, возвращается в бюджет в виде налоговых выплат более чем в шестикратном размере.

В условиях пандемии, принимаемые правительством совместно с НПП "Атамекен", антикризисные меры поддержки бизнеса показали свою эффективность. Запланированные в рамках указанных программ меры должны быть реализованы в полном объеме до конца текущего года, - подчеркнул Мамин.