Узбекистан дарит Туркестану мечеть

Новая мечеть на 5 тысяч мест появится в Туркестане, передает zakon.kz.

Строительство мечети ведется при поддержке президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Общая площадь исламского центра-20 000 квадратных метров.

Внутреннее и внешнее оформление исламского центра, архитектура которого уникальна, ведется в восточном стиле. Новый проект всесторонне изучен. Учтены самые лучшие мировые практики. Для укрепления фундамента мечети разработана своя технология, - сообщили в акимате в Туркестанской области.

Строительство планируют завершить в следующем году.



