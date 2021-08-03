Узбекистан дарит Туркестану мечеть

3 августа 2021, 16:41
Фото: Акимат Туркестанской области

Новая мечеть на 5 тысяч мест появится в Туркестане, передает zakon.kz.

Строительство мечети ведется при поддержке президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Общая площадь исламского центра-20 000 квадратных метров.

Внутреннее и внешнее оформление исламского центра, архитектура которого уникальна, ведется в восточном стиле. Новый проект всесторонне изучен. Учтены самые лучшие мировые практики. Для укрепления фундамента мечети разработана своя технология, - сообщили в акимате в Туркестанской области.

Строительство планируют завершить в следующем году.


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