Microsoft будет сдавать Windows в аренду

Microsoft объявила о запуске облачного сервиса Windows 365, который позволяет получить доступ к виртуальным рабочим столам с Windows 10 или Windows 11 практически с любого устройства, имеющего доступ в интернет, сообщает zakon.kz.

Это решение, позволяющее компаниям брать в аренду виртуальные компьютеры с Windows 10 и Windows 11 и тем самым экономить на покупке, обновлении и обслуживании физических ПК.

Облачная операционная система Windows 365 доступна со 2 августа. Это онлайн-сервис, который в настоящее время официально доступен только для предприятий - для различных корпораций и компаний — и позволяет удаленно использовать Windows 10 или Windows 11 (после официального выпуска).

Плата за использование Windows 365 зависит от необходимого пользователю объема оперативной и постоянной памяти, а также числа процессорных ядер виртуального компьютера, пропускной способности канала и наличия/отсутствия поддержки видеозвонков в Microsoft Teams.

Самый доступный вариант — с одним виртуальным процессором, 2 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.