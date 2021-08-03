Аферистка оформила кредит, сфотографировав чужие документы

Мошенница оформила кредит на жительницу села в Восточном Казахстане, воспользовавшись ее доверчивостью, сообщает zakon.kz.

3 июля 2021 года в Бескарагайский РОП обратилась местная жительница. Она рассказала, что в мае текущего года к ней пришла неизвестная женщина и, представившись сотрудником ЖКХ, под предлогом оформления документов на приватизацию дома сфотографировала ее и документы.

После чего на жительницу села был оформлен кредит на 200 000 тенге.

Группой криминальной полиции Бескарагайского РОП проводились оперативно-розыскные мероприятия в течение восьми дней. 11 июля данное преступление было раскрыто. Как выяснилось, подозреваемой оказалась 41-летняя жительница Семея, которая в ходе допроса дала признательные показания. пресс-служба МВД РК

Проводится досудебное расследование по статье 190 части 1 УК РК.