Главный тренер по греко-римской борьбе попросил прощение у казахстанцев

Главный тренер сборной Казахстана по греко-римской борьбе Бактияр Байсеитов попросил прощение у казахстанцев за выступления спортсменов, передает zakon.kz.

Я хочу попросить прощение у всех болельщиков со всего Казахстана за такое выступление. Честно говоря, мне самому было неприятно. Только два года назад возглавил команду. В этом году на чемпионате Азии было четыре финалиста. Но это спорт. Случается так. Еще раз приношу извинения. Может быть, мне не хватило чуть-чуть времени, - сказал Бактияр Байсеитов, пишет "Казинформ".

Казахстанский борец Демеу Жадыраев проиграл в 1/8 финала Олимпиады в Токио. Также Нурсултан Турсынов уступил в 1/8 финала соревнований по греко-римской борьбе.