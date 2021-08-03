В Нур-Султане перекроют участок улицы Толебаева

Участок улицы Толебаева в столице временно перекроют в связи с ремонтом, сообщает zakon.kz.

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры начинает работы по среднему ремонту дорожного полотна по улице, передает официальный сайт городского акимата.

С 4 по 9 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от проспекта Б. Момышулы до проспекта Р. Кошкарбаева.

Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ. управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры