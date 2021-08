Здание Пентагона заблокировано из-за стрельбы - есть погибший

Здание Пентагона в Вашингтоне закрыли из-за стрельбы рядом с платформой у близлежащей станции метро, один человек погиб, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщила пресс-служба управления охраны ведомства.

The Pentagon currently is on lock down due to an incident at the Pentagon Transit Center. We are asking the public to please avoid the area. More information will be forthcoming.

По словам корреспондента издания Politico в Пентагоне Лары Селигман, чиновник PFPA (Службы охраны Пентагона – ред.) сообщил, что стрелок был застрелен сотрудником охраны и не попал внутрь здания.

PFPA official tells me that the shooter was shot by a Pentagon police officer and did not get inside the building. One other officer was injured and transported to get medical attention. The scene is now secure but everyone is to remain inside the building for now. https://t.co/qkUDPp2Oai