Кража породистой собаки в Талдыкоргане попала на видео

В Талдыкоргане злоумышленник украли собаку породы тазы. Кражу запечатлели камеры наблюдения, сообщает zakon.kz.

С заявлением о преступлении в полицию города обратился житель микрорайона Коктал.

На видеозаписи видно, как мужчина грузит собаку в свой автомобиль и увозит ее в неизвестном направлении.

Изъята видеозапись с момента кражи собаки и организованы поиски подозреваемого. В ходе проделанных работ нами был установлен 21-летний житель села Карабулак. В настоящее время он уже задержан и дал признательные показания. В отношении него возбуждено уголовное производство по статье 188 ч.1 УК РК, то есть кража. Собака возвращена своему хозяину. начальник УП города Талыкорган Аскар Нурсапа

Полицейские проверяют личность подозреваемого на причастность к другим аналогичным преступлениям, отметили в пресс-службе МВД РК.