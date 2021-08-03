Названа новая смертельная опасность заболевания коронавирусом

В первые две недели после перенесенной коронавирусной инфекции существенно возрастает риск возникновения опасных сердечно-сосудистых болезней, сообщает zakon.kz.

К такому выводу пришли ученые из шведского университета Умео, проведя соответствующие исследования. Результаты научной работы опубликованы в журнале The Lancet.

Оказалось, что коронавирус втрое увеличивает риск возникновения острого инфаркта миокарда и ишемического инсульта по сравнению с теми, кто не был инфицирован. По данным шведских исследователей, эта зависимость сохраняется даже с учетом возраста, пола и социально-экономических факторов.

В крупном исследовании приняли участие 86 742 пациента с COVID-19 и 348 481 здоровый человек из контрольной группы. При этом каждому случаю заболевания коронавирусом противопоставлялась группа из четырех человек, соответствующих по возрасту, полу и стране проживания.

Это является самым крупным исследованием в мире о связи коронавируса с сердечно-сосудистыми заболеваниями, – подчеркивается в статье.

Ученые сравнивали частоту инфаркта миокарда и инсульта у пациентов с COVID-19 с частотой нарушений сердечно-сосудистой системы в период с 1 февраля по 14 сентября 2020 года.