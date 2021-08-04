Ощущались в столице Игр-2020: в Японии произошло землетрясение

В Японии у побережья префектуры Ибараки на глубине 30-40 км произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла по шкале Рихтера, сообщает zakon.kz со ссылкой на "СЭ".
В Токио, где проходят Олимпийские игры — 2020, чувствовались небольшие толчки между 05.30 и 06.00 утра по местному времени.
3連発で地震が起こっております…(つくば市)— 走る人参(気象予報士) (@Runninzin) August 3, 2021
震源は茨城県沖や福島県沖の方。 pic.twitter.com/Ld35DezS48
Как сообщают японские информационные ресурсы о сейсмологии, угрозы цунами нет. В столице Японии обстановка спокойная.
Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). В Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.
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