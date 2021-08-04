Олимпиада в Токио: выступления казахстанских спортсменов на 4 августа

4 августа 2021, 07:38
Фото: pixabay

Сегодня, 4 августа, на Олимпийских играх в Токио казахстанцы выступят в четырех видах спорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

07:12 Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Одиночки. 200 метров
Маргарита Торлопова

07:47. Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Одиночки. 500 метров
Наталья Сергеева

08:30 Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
57 кг. Нурислам Санаев — Диамантино Юна Фафе (Гвинея-Бисау)

12:18 Бокс. Мужчины. Полуфинал
+91 кг. Камшыбек Кункабаев — Ричард Торрес (США)

12:30 Велотрек. Мужчины. Спринт. Квалификация
Сергей Пономарев.

На 3 августа Казахстан выиграл три медали на Олимпиаде-2020 в Токио — все бронзовые. "Бронзу" стране принесли дзюдоист Елдос Сметов и тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло.


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