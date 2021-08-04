Борец из Казахстана одержал "сухую" победу над соперником на ОИ-2020

Нурислам Санаев стартовал с победы на Олимпийском турнире в Токио, сообщает zakon.kz.
По данным Olympic.kz, Казахстан в первый день соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 57 кг представил Нурислам Санаев.
В 1/8 финала турнира, Санаев одержал "сухую" победу над соперником из Гвинеи-Бисау Диамантину Иуна Фафе. Встреча завершилась со счетом 7:0 в пользу казахстанца, - говорится в сообщении.
В четвертьфинале Санаеву предстоит встреча с представителем Японии Юки Такахаши.
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