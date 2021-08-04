Узнай меня, если сможешь: Как развивается биометрия в мире и Казахстане

Tech-предприниматель и сооснователь казахстанского венчурного фонда Алибек Наримбай рассказал порталу zakon.kz, что такое биометрия, как она работает и почему она не только комфортна, но и безопасна для пользователей.

В 80-х годах прошлого столетия в США начали активно работать над автоматизированными системами, способными распознавать людей по отпечаткам пальцев. В 1994 году Джон Даунгман впервые разработал алгоритм идентификации радужки глаз. Спустя двадцать лет компания Apple выпустила на массовый рынок технологию Touch ID для разблокировки телефона, за которой последовал Face ID.

Так биометрические технологии стали доступны почти каждому.

Что такое биометрия

Биометрия — это способ распознавания личности по ее уникальным физическим и поведенческим параметрам: отпечаткам пальца, улыбке, рисунку радужной оболочки глаз, расстоянию между бровями и носом, звуку голоса и походке.

- Биометрия работает следующим образом: сканер считывает черты лица или отпечатки и сохраняет их в качестве "пароля". При дальнейшем взаимодействии с человеком технология сначала сканирует его параметры, а затем сравнивает их с базой. Если они совпадают, то личность подтверждается, и открывается доступ к определенным услугам, – объясняет Алибек Наримбай.

Простой пример — Face ID, который сканирует лицо владельца при разблокировке экрана. Основное преимущество биометрической технологии – безопасность и оперативность. Она позволяет забыть о пароле и исключает вероятность взлома за счет постоянного совершенствования.

В каких сферах используют биометрию

Если раньше биометрическая система использовалась на объектах повышенной безопасности, то сегодня она распространена везде – от международных компаний до микрофинансовых организаций. Первые могут вести учет рабочего времени сотрудников, вторые – оптимизировать бюджет за счет смены кассиров на автоматизированную систему искусственного интеллекта, выполняющую те же задачи.

К другим сферам применения биометрии можно отнести промышленные предприятия, медицинские учреждения, банки, школы и даже смартфоны. Особенность развития биометрии заключается в том, что ее технология теперь доступна повсеместно, даже при разблокировке смартфонов и входе в приложения.

- Если возвращаться к применению биометрических технологий на государственном уровне, то лидерами можно назвать следующие страны: Китай, США, Индия, Юго-Восточная Азия. Там широко распространена практика распознавания лиц в общественных местах и при использовании банковских услуг, – говорит Алибек Наримбай.

При этом коммерческий рынок биометрических технологий развивается повсеместно – он не привязан к определенной стране, но зависит от технологического развития и рынка инвестиций. Например, такие крупные компании, как Apple, Amazon, Google и Facebook уже давно используют биометрию для удобства пользователей, будь то онлайн-платежи или распознавание лиц на фото.

Как пандемия повлияла на рынок биометрии

Пандемия COVID-19 круто изменила нашу жизнь и заметно повысила спрос на бесконтактные услуги. В связи с этим рынок биометрии продолжил стремительно развиваться. По прогнозам, к 2025 году его стоимость будет оцениваться почти в 60 млрд долларов. Основная причина роста – встроенные функции Face ID, которые позволяют обезопасить свои данные и сэкономить время на ввод пароля.

- Наиболее гибкой и передовой оказалась банковская среда, которая еще до пандемии позволяла управлять финансовыми операциями в удаленном режиме и производить оплату без физических карт. Сегодня "внеофисный" банк становится оптимальным решением в условиях пандемии: биометрические технологии помогают развивать бесконтактные услуги, уменьшать количество посещений в отделения и экономить время клиентов, – считает Алибек.

К тому же, по словам эксперта, они снижают риск мошенничества: вопреки расхожему заблуждению, обмануть технологию совсем не просто. Даже если вы подставите под сканер фотографию другого человека, то устройство считает "фальшивку" благодаря датчикам движения. Более того, сегодня биометрия позволяет распознавать человека даже в маске: по радужной оболочке глаз и открытой области лица.

Используют ли биометрию в Казахстане

Казахстан активно применяет биометрические технологии в разных областях. Самым активным пользователем в этом вопросе выступает корпоративный сектор – биометрия упрощает и автоматизирует почти все процессы крупных банков и снижает необходимость в бумажном документообороте.

Так, Казахстанский центр межбанковских расчетов помогает банкам второго уровня использовать биометрические технологии для открытия счетов, кредитования, выпуска карт и других услуг. При этом государственное предприятие работает с местными технологиями – компанией Biometric.kz. Последняя активно работает и с микрофинансовыми организациями, позволяя им заменить кассира "умным" банкоматом, который отправляет и выдает денежные средства за считанные минуты.

Биометрия – самый точный и безопасный метод идентификации. Конечно, у любой технологии существует незначительная доля погрешности, но она определенно распознает человека намного точнее, чем другой человек. Стартап Biometric.kz уже неоднократно представлял Казахстан на глобальных саммитах и получал призовые места в международных конкурсах, что говорит об актуальности биометрического сектора.

- В этом году нашей команде удалось представить новые разработки на ЕНТ. Специальные сканеры Face ID были установлены на входах в пункты сдачи тестирования и определяли не только личность выпускников в масках, но и измеряли температуру и диктовали номер места. Нарушителей, выдававших себя за других, система определяла сразу и не позволяла им пройти, – рассказывает Алибек Наримбай.

Система образования – всего лишь одна из потенциальных сфер, которая может улучшить качество нашей жизни. Сегодня привычные Face ID в смартфонах, при онлайн-переводах, получении ЭЦП – только начало развития биометрических технологий, которые позволят усовершенствовать защиту данных и удаленно совершать многие операции, тем самым экономя потраченное время.