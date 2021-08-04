Вакцинированные от коронавируса в три раза меньше подвержены риску заражения коронавирусом, чем невакцинированные. Об этом заявили исследователи из Имперского колледжа Лондона и компании Ipsos MORI, специализирующейся на маркетинговых исследованиях, сообщает zakon.kz.

По информации РИА Новости, результаты исследования основаны на тестах мазков, взятых у 98 233 человек в Англии в период с 24 июня по 12 июля.

Результаты являются ярким напоминанием о важности вакцинации против коронавируса, поскольку у непривитых вероятность получить положительный результат теста на КВИ в три раза выше на этом этапе, чем у тех, кто полностью вакцинирован, - сказала управляющий директор по связям с общественностью Ipsos MORI Келли Бивер.

Полностью вакцинированные люди с меньшей вероятностью, чем невакцинированные, передадут вирус другим из-за того, что в среднем они имеют меньшую вирусную нагрузку и, вероятно, выделяют меньше вируса.