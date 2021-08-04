Склады горят в Алматы

В Алатауском районе Алматы горят склады, сообщает zakon.kz.

4 августа в 09:39 пожарные расчеты выехали по повышенному рангу вызова на сообщение о пожаре в Алатауском районе. По прибытии происходило горение складского помещения ангарного типа с переходом на кровлю на общей площади 1000 м. Создалась угроза распространения огня дальше по складу и на примыкающие соседние склады. Незамедлительно введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на гидранты. На месте пожара развернут штаб, создано два боевых участка. пресс-служба ДЧС Алматы

Обновлено в 11:48

Тушение осложнялось двойной кровлей, а именно: первый слой выполнен из плоской битумной мастики, второй слой - металлошифер по деревянной обрешетке. Пожарные производили вкрытие строительных конструкций при помощи аварийно-спасательных инструментов. Принятыми мерами удалось отстоять товарно-материальные ценности, расположенные в складах и не допустить распространение огня на примыкающие склады. пресс-служба ДЧС Алматы

В ведомстве уточнили, что пожар локализовали в 10:50, ликвидировали - в 11:33.

В тушении пожара были задействованы 16 единиц техники, более 40 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет. пресс-служба ДЧС Алматы