Довольных жизнью казахстанцев стало меньше

В Казахстане стало меньше казахстанцев, которые довольны жизнью, сообщает zakon.kz.

В марте 2021 года доля полностью удовлетворенных своей жизнью респондентов уменьшилась до 61,3% (в марте 2020-го — 63,5%), - говорится в исследовании качества жизни населения.

При этом доля населения, как отмечают аналитики Ranking.kz, частично удовлетворенного своей жизнью, выросла с 35,8% до 38%, а доля неудовлетворенных уменьшилась с 0,6% до 0,5%.

В свою очередь, условиями жизни в 2021 году удовлетворены 54,7% респондентов, при этом годом ранее их доля составляла 58,1%.

Доля частично удовлетворенных условиями жизни увеличилась с 40,6% до 43,7%, однако выросла и доля неудовлетворенных — с 1,2% до 1,3%.

В зависимости от места проживания уровень удовлетворенностью своей жизнью и условиями жизни отличается. Так, в городской местности полностью удовлетворены своей жизнью 56,1% населения, условиями жизни — чуть менее половины, 49,8%; не удовлетворены своей жизнью 0,5%, условиями жизни — 1,4%, - отметили эксперты.

В сельской местности полностью удовлетворенных своей жизнью больше (70,7%), как и условиями жизни (63,7%); не удовлетворены своей жизнью 0,4%, условиями жизни — 1,1%.

По оценке уровня материального обеспечения большинство отнесли себя к среднему классу: 65,6% (в 2020-м — 63,8%). Следом идут 17% (в 2020-м — 18,1%) обеспеченных несколько выше среднего уровня и 11,6% (в 2020-м — 11,6%) обеспеченных ниже среднего уровня.

К малообеспеченным себя отнесли 0,4% (в 2020-м — 0,3%) опрошенных, к тем, у кого высокий уровень обеспеченности — 0,8% (в 2020-м — 0,7%).

Доля тех, кто считает себя относительно состоятельным, за год сократилась с 5,5% до 4,6%.

В 2021 году 60,5% респондентов отметили, что их благосостояние не изменилось, более того, сразу треть опрошенных отметили, что оно даже улучшилось.

При этом лишь 6,5% отметили, что их благосостояние ухудшилось, что, впрочем, больше, чем в 2020 году (3,3%).