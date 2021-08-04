Спасение российской туристки в горах Заилийского Алатау попало на видео

Спасатели помогли туристке из России в горах Заилийского Алатау, сообщает zakon.kz.

3 августа группа российских туристов совершала восхождение на пик Советов. Во время похода одному из участников группы стало плохо.

Так как с путешественниками находился врач, он сообщил, что есть подозрение на камень в желчном пузыре. Оперативная группа РОСО в количестве 8 человек личного состава, включая кинологический расчет, незамедлительно выехала на поисково-спасательные работы, - сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали.

4 августа туристов обнаружили на перевале пика Советов (высота - 3700 метров над уровнем моря).

Девушке оказали первую медицинскую помощь. Из-за того, что горная местность в данном районе состоит из мелкой и крутой каменистой осыпи, пострадавшую нельзя было транспортировать на носилках, так как во время транспортировки ее состояние могло ухудшиться. Служба спасения Алматы, предоставила авиаборт, - уточнили в МЧС.

Стоит отметить, что группа была зарегистрирована в Республиканском оперативно-спасательном отряде 29 июля. Спасатели РОСО знали о маршруте, которым двигались туристы, что помогло сократить время поиска.