Ученые обнаружили новое средство против COVID-19

Обнаружено новое средство против коронавирусной инфекции, передает zakon.kz.

Как пишет Лента.ру, в будущем цветковое растение Nigella sativa (чернушка посевная), которая произрастает в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано как новое средство против COVID-19.

Согласно статье, опубликованной в журнале Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, специалисты обнаружили, что тимохинон, активный ингредиент Nigella sativa, может связываться с S-белком коронавируса SARS-CoV-2 и не давать вирусу вызывать легочную инфекцию.

По мнению ученых, он также может блокировать цитокиновый шторм, который проявляется у серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19.

Уже доказано, что тимохинон предотвращает высвобождение провоспалительных химических веществ, таких как интерлейкины. Таким образом, он может играть потенциальную роль в лечении аллергических состояний, например, астмы или экземы, а также артрита, включая ревматоидный и остеоартрит, и даже рассеянного склероза.

Также сообщается, что чернушка посевная полезна при лечении высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина и сахарного диабета.

В качестве противовоспалительного средства Nigella sativa помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом, а также детской эпилепсией.