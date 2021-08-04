Крупную партию "скорости" изъяли в Алматы

У закладчика в Алматы изъяли 650 грамм "скорости", сообщает zakon.kz.

Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности задержан 39-летний уроженец Карагандинской области. Его подозревают в совершении уголовного преступления за незаконные приобретение, хранение и сбыт психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

В ходе задержания гражданина Б. участковым инспектором Ауэзовского района при личном досмотре были обнаружены 80 свертков психотропного вещества, которые он собирался закладывать на территории Ауэзовского района. После произведенного обыска по месту жительства сотрудниками полиции изъяты 255 штук расфасованных прозрачных пакетов с психотропным веществом и 166 полимерных капсул с тем же психотропным веществом и двое карманных весов, - рассказал начальник Управления полиции Ауэзовского района Улан Абылхайыр.

Судебно-химическая экспертиза определила, что изъятое наркотическое средство является психотропным веществом 2-пирролидин, или "скорость".

Данное количество наркотиков представляет собой особо крупный размер и предусматривает наказание в виде лишения свободы от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 п. 1,3 УК РК. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ДП города Алматы, - рассказали полицейские.

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