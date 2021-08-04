"Дельта-штамм" молниеносно поражает органы больного - пульмонолог

Директор Центра фтизиопульмонологии Алматы Жанар Сапиева на брифинге Региональной службы коммуникаций рассказала о работе ковидного стационара на базе центра и о новых клинических проявлениях "дельта-штамма" коронавируса, сообщает zakon.kz.

По ее словам, в центре имеется все необходимое медицинское оснащение, развернуто 280 коек для оказания стационарной помощи. Также Центр работает в качестве "третьего эшелона" по объекту спорткомплекса "Халык Арена", который был перепрофилирован и определен как резервный госпиталь для использования в период пика заболеваемости и ухудшения эпидемиологической ситуации в городе.

Врач подчеркнула, что с приходом "дельта-штамма" изменилась клиническая картина заболевания. Во-первых, сильно выросло число госпитализаций пациентов. Этот штамм быстрее размножается в организме, быстрее передается, у него меньше инкубационный период. Сейчас он составляет 7-8 дней. Во-вторых, пациенты поступают с более тяжелым поражением легких.

Если раньше мы видели пациентов средней степени тяжести с 20-30-процентым поражением легких, то сейчас больше людей поступают с поражением свыше 30 процентов", - сказала Жанар Сапиева.

По словам врача, в первые дни заболевание похоже на обычную простуду, и многие люди не серьезно относятся к этим симптомам, среди которых субфебрильная температура, озноб, небольшой кашель, недомогание, головные боли. Затем через 2-3 дня клиника ускоряется.

Поэтому Сапиева советует пациентам внимательно следить за своим состоянием и при повышении температуры обращаться в поликлинику, и, возможно, пройти обследование органов грудной клетки.

Те пациенты, которые поступают с поражением 30 процентов легких, через пару дней уже имеют 60 процентов поражения. Кроме того, к клинике заболевания присоединились еще такие проявления, как рвота, тошнота, диарея, болезненность суставов, боли в мышцах и высокая температура. У нас около 70 процентов пациентов имеют высокую температуру. С каждым приходится работать почти индивидуально, - отметила врач.

Кроме того, она сообщила еще об одном весьма опасном проявлении заражения "дельта-штаммом" КВИ – увеличении в крови числа тромбоцитов, при котором повышается вероятность летального исхода от тромбоза.

Еще присоединяются неврологические симптомы – головная боль, депрессия, у некоторых пожилых пациентов бывает даже нарушение мозгового кровообращения, - сказала врач.