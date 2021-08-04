2,6 млрд безналичных операций провели казахстанцы за полгода

За шесть месяцев 2021 года казахстанцы провели 2,6 млрд безналичных операций. Это в 2,5 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка, передает zakon.kz.

С начала года наблюдался планомерный рост количества безналичных операций. В частности, в июне проведено 508 млн операций, что в 1,5 раза больше, чем в январе. В то же время объем безналичных платежей и переводов населения за шесть месяцев 2021 года превысил 29 трлн тенге. Это в 2,3 раза превышает цифры за аналогичный период 2020 года. Нацбанк РК

Как отмечается, в этом году наиболее популярным остается интернет- и мобильный банкинг. На их долю приходятся 2/3 количества всех безналичных платежей и переводов денег и 83% их объема.