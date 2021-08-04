Бакиева арестуют, если он вернется в Кыргызстан - Генпрокуратура

В Генпрокуратуре Кыргызстана сообщили, что если бывший президент Курманбек Бакиев вернется на родину, его немедленно возьмут под стражу, передает zakon.kz.

Относительно Курманбека Бакиева сообщаем, что в случае его прибытия либо доставления на территорию Кыргызской Республики со стороны правоохранительных органов, он будет незамедлительно взят под стражу на основании вступившего в законную силу приговора суда от 29 июля 2016 года, которым ему назначено наказание в виде 30 лет лишения свободы по событиям 7 апреля 2010 года и другим эпизодам преступлений, - говорится в сообщении.

Ранее власти КР объявили в розыск по делу о Кумторе бывших президентов Аскара Акаева и Курманбека Бакиева.

2 августа в Кыргызстан доставили первого президента страны Аскара Акаева, который сбежал после революции 2005 года. Его не было на родине 16 лет. В ГКНБ сообщили, что Акаева допросили по делу о Кумторе и отметили, что он активно сотрудничает со следствием.

В соцсетях были мнения, что таким образом кыргызстанцев готовят к возвращению Бакиева.

По делу о Кумторе уже задержаны многие бывшие высокопоставленные лица. В их числе есть экс-премьер-министры Омурбек Бабанов и Темир Сариев.