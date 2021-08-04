Житель столицы остановил пьяного водителя

В столице за пьяное вождение арестовали водителя на 15 суток и лишили прав управлять автомобилем на семь лет, сообщает zakon.kz.

В 21.49 водитель, двигаясь по проспекту Мангилик ел на автомашине марки Toyota, грубо нарушил правила дорожного движения и создал аварийную ситуацию. При этом он вел себя неадекватно. Чтобы предотвратить аварию, житель столицы попытался самостоятельно остановить его, но водитель Toyota оказал сопротивление. На место прибыл экипаж патрульной полиции. При проверке документов у водителя полицейские почувствовали из салона резкий запах алкоголя. По результатам медицинской экспертизы у нарушителя выявлено алкогольное опьянение легкой степени, - сообщает пресс-служба ДП Нур-Султана.

В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 608 части 1 КРКобАП. Автомашина поставлена на коммунальную стоянку.

В полиции отметили, что по решению суда водитель арестован и лишен права управления транспортным средством.