Государство будет контролировать сферу квалификации специалистов

В Казахстане разработан законопроект "О профессиональных квалификациях", сообщает zakon.kz.
Закон распространяется на общественные отношения, возникающие в сфере признания квалификации специалистов по регулируемым и нерегулируемым профессиям.
Это означает, что государство будет контролировать сферу признания квалификации специалистов по регулируемым и нерегулируемым профессиям.
К регулируемым профессиям относятся профессии:
Будет разработана Национальная система квалификаций, состоящая из элементов:
Основными участниками Национальной системы квалификаций станут:
Предусматриваются следующие способы признания квалификации:
В частности, указанные нововведения коснутся юристов, адвокатов, бухгалтеров и ряд других профессий.
Проект закона предусматривает создание Центра признания квалификаций.
Центр признания квалификаций должен располагать финансовыми ресурсами, необходимыми для проведения признания квалификации.
Источниками финансирования процедуры признания квалификации и навыков могут являться:
Законопроект определяет критерии и этапы аккредитации.
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