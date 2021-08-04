Государство будет контролировать сферу квалификации специалистов

4 августа 2021, 12:25
Фото: pixabay.com

В Казахстане разработан законопроект "О профессиональных квалификациях", сообщает zakon.kz.

Закон распространяется на общественные отношения, возникающие в сфере признания квалификации специалистов по регулируемым и нерегулируемым профессиям.

Это означает, что государство будет контролировать сферу признания квалификации специалистов по регулируемым и нерегулируемым профессиям.

К регулируемым профессиям относятся профессии:

  • осуществление которых связано со здоровьем, жизнеобеспечением населения и безопасностью государства;
  • осуществление которых регулируется законодательством;
  • в которых требования к деятельности устанавливаются регулирующими государственными органами.

Будет разработана Национальная система квалификаций, состоящая из элементов:

  1. национальная рамка квалификаций;
  2. национальный классификатор занятий;
  3. отраслевая рамка квалификаций;
  4. профессиональные стандарты;
  5. квалификационные стандарты;
  6. квалификационные программы.

Основными участниками Национальной системы квалификаций станут:

  • государственные органы;
  • Национальный орган по квалификациям;
  • Национальный совет;
  • отраслевые советы по квалификациям;
  • работодатели;
  • центры признания квалификаций;
  • специалисты.

Предусматриваются следующие способы признания квалификации:

  1. лицензирование деятельности физических лиц;
  2. аттестация физических лиц;
  3. сертификация физических лиц;
  4. уведомление физическими лицами о начале деятельности.

В частности, указанные нововведения коснутся юристов, адвокатов, бухгалтеров и ряд других профессий.

Проект закона предусматривает создание Центра признания квалификаций.

Центр признания квалификаций должен располагать финансовыми ресурсами, необходимыми для проведения признания квалификации.

Источниками финансирования процедуры признания квалификации и навыков могут являться:

  • собственные средства работодателя;
  • частные средства;
  • государственные средства;
  • иные источники, не запрещенные законодательством РК.

Законопроект определяет критерии и этапы аккредитации.


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