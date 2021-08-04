Государство будет контролировать сферу квалификации специалистов

В Казахстане разработан законопроект "О профессиональных квалификациях", сообщает zakon.kz.

Закон распространяется на общественные отношения, возникающие в сфере признания квалификации специалистов по регулируемым и нерегулируемым профессиям.

Это означает, что государство будет контролировать сферу признания квалификации специалистов по регулируемым и нерегулируемым профессиям.

К регулируемым профессиям относятся профессии:

осуществление которых связано со здоровьем, жизнеобеспечением населения и безопасностью государства;

осуществление которых регулируется законодательством;

в которых требования к деятельности устанавливаются регулирующими государственными органами.

Будет разработана Национальная система квалификаций, состоящая из элементов:

национальная рамка квалификаций; национальный классификатор занятий; отраслевая рамка квалификаций; профессиональные стандарты; квалификационные стандарты; квалификационные программы.

Основными участниками Национальной системы квалификаций станут:

государственные органы;

Национальный орган по квалификациям;

Национальный совет;

отраслевые советы по квалификациям;

работодатели;

центры признания квалификаций;

специалисты.

Предусматриваются следующие способы признания квалификации:

лицензирование деятельности физических лиц; аттестация физических лиц; сертификация физических лиц; уведомление физическими лицами о начале деятельности.

В частности, указанные нововведения коснутся юристов, адвокатов, бухгалтеров и ряд других профессий.

Проект закона предусматривает создание Центра признания квалификаций.

Центр признания квалификаций должен располагать финансовыми ресурсами, необходимыми для проведения признания квалификации.

Источниками финансирования процедуры признания квалификации и навыков могут являться:

собственные средства работодателя;

частные средства;

государственные средства;

иные источники, не запрещенные законодательством РК.

Законопроект определяет критерии и этапы аккредитации.