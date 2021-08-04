На 93 году жизни скончался основоположник и первый начальник Управления юстиции Алматы Баян Рысмендиев, сообщает zakon.kz.

Баян Рысмендиевич был выдающимся юристом и уважаемым гражданином страны, основоположником и первым начальником Управления юстиции Алматы, давшим путевку в жизнь не одному поколению юристов.

4 августа на 93 году жизни в результате экстренной операции скончался любимый муж, заботливый отец, обожаемый дедушка и прадедушка Рысмендиев Баян Рысмендиевич. Семья скорбит и с уважением относится к Вашим соболезнованиям, однако ввиду сложной эпидемиологической ситуации прощание с нашим папой пройдет в узком семейном кругу. семья Рысмендиевых

При улучшении эпидситуации семья намерена провести день памяти в честь Баяна Рысмендиевича.