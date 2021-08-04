Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Десятки человек получили ранения, передает zakon.kz.
FOTO: Martin Polívka pic.twitter.com/iy5IPArvrp— Jirka Kohout ???? (@JirkaKokodak) August 4, 2021
Как сообщил ТАСС представитель объединенной службы спасателей и пожарных республики Петер Понцар, столкновение поездов произошло на западе Чехии - у села Милавче в районе города Домажлице.
FOTO: Policie ČR pic.twitter.com/IpPqVyo4ju— Jirka Kohout ???? (@JirkaKokodak) August 4, 2021
У села Милавче в районе города Домажлице столкнулись два пассажирских поезда. Согласно предварительной информации, около 50 человек получили ранения. Петер Понцар
FOTO: HZS Plzeňského kraje pic.twitter.com/iRqVtASSYy— Jirka Kohout ???? (@JirkaKokodak) August 4, 2021
Позднее он уточнил, что два человека погибли, семеро получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии.
Есть еще 31 раненый, но их состояние не вызывает беспокойства у медиков. Петер Понцар
First pictures emerging from scene. Source: https://t.co/XRV244Fg0l #Pilsen https://t.co/dFuZlFIGHJ pic.twitter.com/c17gXBLv4z— Trent Murray (@trent_murray) August 4, 2021
На место ЧП выехали вице-премьер, глава Минпромторга и министр транспорта Чехии Карел Гавличек.
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