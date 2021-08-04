Два пассажирских поезда столкнулись в Чехии

4 августа 2021, 14:11
Фото: pixabay.com

В Чехии столкнулись два пассажирских поезда. Десятки человек получили ранения, передает zakon.kz.

Как сообщил ТАСС представитель объединенной службы спасателей и пожарных республики Петер Понцар, столкновение поездов произошло на западе Чехии - у села Милавче в районе города Домажлице.

У села Милавче в районе города Домажлице столкнулись два пассажирских поезда. Согласно предварительной информации, около 50 человек получили ранения. Петер Понцар

Позднее он уточнил, что два человека погибли, семеро получили тяжелые травмы и находятся в критическом состоянии.

Есть еще 31 раненый, но их состояние не вызывает беспокойства у медиков. Петер Понцар

На место ЧП выехали вице-премьер, глава Минпромторга и министр транспорта Чехии Карел Гавличек.


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