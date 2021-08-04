В Алматы более 10 тыс. пациентов с КВИ находятся под наблюдением Телемедицинского центра

9818 больных из общего числа наблюдаемых пациентов - симптомные, передает zakon.kz.

По словам исполняющей обязанности руководителя Центра телемедицины Жулдыз Бауыржанкызы, на сегодняшний день в Алматы под наблюдением специалистов ТМЦ находятся 10 342 пациента, 63 из которых - после стационара. Легкая и средняя тяжесть течения болезни наблюдается у 9818 человек. 524 пациента - бессимптомные больные.

В день специалистами Центра отрабатывается до 5000 исходящих и входящих звонков.

За последнее время темпы работы заметно увеличились, в общем возросла нагрузка на систему здравоохранения. В июне, например, было 3021 обращение и 53 196 исходящих с нашей стороны. А в июле обращений стало уже 11 531, число исходящих и вовсе превысило 100 тыс. Но специалистов у нас хватает. Мы обязательно наблюдаем пациентов в течение 14 дней. Если больной легкой или средней степени тяжести и ему необходимо ежедневное наблюдение, мы связываемся с ним каждый день, - рассказала Жулдыз Бауыржанкызы.

Напомним, Телемедицинский центр начал работу в сентябре прошлого года и был создан для оказания алматинцам дистанционной консультативной помощи по вопросам коронавирусной инфекции и вакцинации от нее. Открыт на базе Центральной городской клинической больницы. ТМЦ мониторит горожан с вероятной или подтвержденной инфекцией, состояние которых не требует стационарного лечения. Контроль ведется посредством видео- и аудиосвязи. При наличии показаний к госпитализации пациента специалисты Центра направляют к нему мобильную бригаду или "скорую помощь". Кроме того, Центр принимает входящие звонки, передает в поликлиники информацию о горожанах с подозрением на ковид, разъясняет показания и противопоказания к вакцинации, предоставляет адреса пунктов вакцинации.

Мы наблюдаем пациентов после стационаров, если у них еще не истек срок изоляции. У нас есть свой собственный электронный портал, доступ в который по логину и паролю есть у каждой городской поликлиники. Они заходят, вносят данные пациента, а мы в дальнейшем наблюдаем, отслеживаем соблюдение домашнего карантина, состояние контактных лиц. Также мы передаем в Управление общественного здоровья информацию о количестве горожан, находящихся на домашнем карантине, - подытожила спикер.

В ТМЦ заняты специалисты разных профилей: врачи-инфекционисты, терапевты, пульмонологи, кардиологи, гинекологи и др. - всего 76 сотрудников. В дальнейшем планируется вести мониторинг состояния беременных женщин и пациентов, состоящих на диспансерном учете.