Поножовщиной закончилась драка между подростками в Актюбинской области

Подросток получил ножевое ранение в Эмбе, сообщает zakon.kz

Ночью 3 августа в больницу неизвестными лицами был доставлен 16-летний подросток с ножевым ранением. ДП Актюбинской области

Подозреваемого, 2005 года рождения, задержали.

Как выяснили полицейские, между двумя несовершеннолетними произошла словесная перепалка, в ходе которой один нанес другому ножевое ранение.

По данному факту проводится досудебное расследование по ст. 106 ч. 2 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда".

Выясняются причины произошедшего.

Предупредить правонарушение несовершеннолетних возможно, если к профилактической работе привлечь семью и ближайшее окружение. Семья является важным элементом в системе ранней профилактики преступлений и правонарушений. Именно на семью возлагается огромная роль в воспитании молодого поколения как правосознательных граждан, - отметил начальник ДП Актюбинской области Атыгай Арыстанов.