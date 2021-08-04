Какая погода ждет казахстанцев в ближайшие три дня

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 5-7 августа, сообщает zakon.kz.

Циклон из районов Новой земли и его атмосферные фронты вызовут в северной половине республики дожди с грозами, град, шквалистый ветер и ослабление жары. Столбики термометров в ночные часы покажут на западе страны 15-25 градусов, на севере - 10-20 градусов. В дневное время температура воздуха понизится на западе до 27-35 градусов и на севере - до 23-30. На востоке и в центре температура воздуха будет варьироваться в пределах: ночью - 10-20 градусов, днем - 25-35 градусов, - сообщили в РГП "Казгидромет".

На юге и юго-востоке страны сохраняется жаркая сухая погода, местами усилится ветер с пыльной бурей.

Температура воздуха на ближайшие дни: ночью - 20-28 градусов, днем - 32-42 градуса.