Актриса Бибигуль Актан не смогла попасть в Казахстан

Известную актрису не пропустили на казахстанско-кыргызстанской границе, на пункте Карасу, передает zakon.kz.
Как сообщила Актан в своем Instagram, подобное случается с ней уже во второй раз.
Недостаточно оснований для заезда в страну. А то, что у меня здесь все родственники? То, что я родилась в Алматы и по национальности казашка?! Ужас, - написала девушка.
Ниже она добавила, что была вынуждена вернуться обратно в Киргизию.
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