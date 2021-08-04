Ученые оценили эффективность чернушки от COVID-19

Член-корреспондент РАН, вирусолог Сергей Нетесов и профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский рассказали, что, согласно результатам первого этапа исследования, лечебные свойства приправы-сорняка Nigella sativa (чернушки посевной) против COVID-19 полностью не доказаны, передает zakon.kz.

На культурах клеток показана активность очень многих лекарств, но до реального применения в медицине доходят единицы. Появляющиеся сведения о новых ингредиентах - это сведения лишь первого этапа, от них до получившегося лекарства, как говорил классик, дистанция огромного размера, - приводит ura.ru слова Нетесова.

Так же он отметил, что в мире пока не зарегистрировано ни одного лекарства против COVID-19, а сообщения о новых выявленных веществах против инфекции появляются практически каждый месяц.

С коллегой согласился профессор МГУ Алексей Аграновский. Он подчеркнул, что скептически относится к сведениям о выявлении новых свойств растений.

Ранее появлялись сообщения о возможных лечебных свойствах полыни, чаги и других растений в применении к COVID-19. (...) Если вещество из растений действительно помогает - проведите испытания, опубликуйте статью в серьезном журнале, тогда посмотрим, - резюмировал он.