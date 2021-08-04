Пропавшего мужчину нашли мертвым в озере в Карагандинской области

Предположительно 32-летний мужчина утонул 27 июля, передает zakon.kz.

По сообщению спасателей ДЧС, 3 августа в 8:15 в Бухаржырауском районе в озере Рудничное обнаружено и извлечено из воды тело мужчины, 1989 года рождения, который предположительно утонул 27 июля 2021 года при невыясненных обстоятельствах в двух километрах юго-западнее от села Шалкар, - пишет ekaraganda.

ДЧС Карагандинской области убедительно просит граждан на отдыхе проявлять бдительность и чрезмерную ответственность при купании. По возможности ознакомиться с правилами поведения на воде, стараться купаться в оборудованном месте, где есть поблизости пост спасателей и медиков, существуют и обозначены границы заплыва.

Граждане, находящиеся в общественных местах, в том числе на пляжах и у водоемов, в состоянии опьянения будут привлекаться к административной ответственности. За два дня спасатели провели два рейда на водоемах и распространили 150 памяток о мерах безопасности, - отмечается в сообщении.