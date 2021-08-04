Древнюю статую с необычными выгравированными мотивами нашли около Туркестана

На юге Казахстана в 250 километрах от города Туркестан найдено каменное изваяние VIII - IX веков нашей эры. На нем вырезано изображение женщины в халате и с оригинальным головным убором, в руках которой находится кубок, передает zakon.kz.

Как уточняется, каменная статуя была найдена местным жителем у реки Сырдарья.

Многие каменные статуи были найдены в различных частях света раньше. Однако эта каменная статуя отличается от других мотивами, выгравированными на ней. Согласно нашим предварительным выводам, мы думаем, что эта метровая статуя имеет историю примерно 1000-1300 лет, - приводит "Российская газета" слова профессора Международного турецко-казахского университета Мухтара Коджы.

По мнению ученого, статуя символизирует женскую фигуру.

Это можно понять по платку и серьгам. Однако совершенно очевидно, что изображение принадлежит богатой даме. Это может быть жена великого правителя того времени. Существует также вероятность, что это символ Умай - богини плодородия в тюркской мифологии, - сказал Мухтар Коджа.