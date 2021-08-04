Делиться вакцинами с бедными странами призывает ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что странам мира стоит ввести мораторий на дополнительные дозы вакцины от коронавируса, чтобы более эффективно поделиться существующими объемами препаратов с бедными странами, передает zakon.kz.

По словам Гебрейесуса, дополнительные, "бустерные" дозы прививки следует ограничить хотя бы до конца сентября. Ближайшей целью он называет по меньшей мере 10% вакцинированных среди населения каждой страны.

Нам нужно сфокусироваться на тех, кто наиболее уязвим, больше всех рискует тяжело перенести болезнь и умереть - они должны получить свою первую и вторую дозу, - приводит агентство слова сотрудника ВОЗ Кэтрин О'Брайен.

В июле ВОЗ предостерегла от смешивания доз различных двухфазных вакцин от COVID-19 и получения так называемых "третьих доз": специалист из организации предупредил, что из-за этого может начаться "хаос".