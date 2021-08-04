Делиться вакцинами с бедными странами призывает ВОЗ

4 августа 2021, 20:36
Фото: zakon.kz

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что странам мира стоит ввести мораторий на дополнительные дозы вакцины от коронавируса, чтобы более эффективно поделиться существующими объемами препаратов с бедными странами, передает zakon.kz.

По словам Гебрейесуса, дополнительные, "бустерные" дозы прививки следует ограничить хотя бы до конца сентября. Ближайшей целью он называет по меньшей мере 10% вакцинированных среди населения каждой страны.

Нам нужно сфокусироваться на тех, кто наиболее уязвим, больше всех рискует тяжело перенести болезнь и умереть - они должны получить свою первую и вторую дозу, - приводит агентство слова сотрудника ВОЗ Кэтрин О'Брайен.

В июле ВОЗ предостерегла от смешивания доз различных двухфазных вакцин от COVID-19 и получения так называемых "третьих доз": специалист из организации предупредил, что из-за этого может начаться "хаос".


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