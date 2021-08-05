Отец выбросил маленького сына из окна пятого этажа в Москве

4 августа в Москве отец выбросил собственного малолетнего сына из окна квартиры на пятом этаже, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Мальчика, 2018 года рождения, госпитализировали в тяжелом состоянии.

В квартире в момент инцидента находилась теща мужчины. По ее свидетельствам, отец выбросил ребенка из окна и сразу скрылся с места событий.

Отмечается, что мать ребенка сейчас находится в отъезде, а опекуном мальчика является бабушка.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 105 УК (Покушение на убийство малолетнего).

В полицию поступило сообщение о падении с высоты несовершеннолетнего на улице Шипиловская. Пострадавший ребенок передан медикам. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия, принимаются меры по розыску и задержанию причастных лиц, - сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.