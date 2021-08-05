Олимпиада в Токио: за кого из казахстанских спортсменов болеть 5 августа

Сегодня, 5 августа, казахстанские атлеты выступят на Олимпийских играх в Токио в семи видах спорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.
03:30 Плавание на открытой воде. Мужчины
Виталий Худяков
06:10 Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Женщины
Надежда Дубовицкая, Кристина Овчинникова
08:30 Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
74 кг. Данияр Кайсанов - Кейсукэ Отогуро (Япония)
08:30 Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
125 кг. Юсуп Батырмурзаев - Геннадий Чудинович (Германия)
08:30 Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
53 кг. Татьяна Ахметова - Роксана Марта Засина (Польша)
09:05 Каратэ. Мужчины. Квалификация
67 кг. Дархан Асадилов
10:00 Современное пятиборье. Женщины
Елена Потапенко
11:48 Бокс. Мужчины. Полуфинал
52 кг. Сакен Бибосынов - Галаль Яфай (Великобритания)
12:30 Велотрек. Мужчины. Омниум
Артем Захаров
13:30 Современное пятиборье. Мужчины
Павел Ильяшенко
13:30 Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Мужчины. 20 километров
Георгий Шейко
14:00 Каратэ. Женщины. Квалификация
55 кг. Молдир Жанбырбай
15:50 Вольная борьба. Мужчины. Матч за «бронзу»
57 кг. Нурислам Санаев
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