Олимпиада в Токио: за кого из казахстанских спортсменов болеть 5 августа

Сегодня, 5 августа, казахстанские атлеты выступят на Олимпийских играх в Токио в семи видах спорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

03:30 Плавание на открытой воде. Мужчины

Виталий Худяков

06:10 Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Женщины

Надежда Дубовицкая, Кристина Овчинникова

08:30 Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала

74 кг. Данияр Кайсанов - Кейсукэ Отогуро (Япония)

08:30 Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала

125 кг. Юсуп Батырмурзаев - Геннадий Чудинович (Германия)

08:30 Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала

53 кг. Татьяна Ахметова - Роксана Марта Засина (Польша)

09:05 Каратэ. Мужчины. Квалификация

67 кг. Дархан Асадилов

10:00 Современное пятиборье. Женщины

Елена Потапенко

11:48 Бокс. Мужчины. Полуфинал

52 кг. Сакен Бибосынов - Галаль Яфай (Великобритания)

12:30 Велотрек. Мужчины. Омниум

Артем Захаров

13:30 Современное пятиборье. Мужчины

Павел Ильяшенко

13:30 Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Мужчины. 20 километров

Георгий Шейко

14:00 Каратэ. Женщины. Квалификация

55 кг. Молдир Жанбырбай

15:50 Вольная борьба. Мужчины. Матч за «бронзу»

57 кг. Нурислам Санаев



