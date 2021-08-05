Олимпиада в Токио: за кого из казахстанских спортсменов болеть 5 августа

5 августа 2021, 07:24
Фото: olympic.kz

Сегодня, 5 августа, казахстанские атлеты выступят на Олимпийских играх в Токио в семи видах спорта, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

03:30 Плавание на открытой воде. Мужчины
Виталий Худяков

06:10 Легкая атлетика. Прыжки в высоту. Женщины
Надежда Дубовицкая, Кристина Овчинникова

08:30 Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
74 кг. Данияр Кайсанов - Кейсукэ Отогуро (Япония)

08:30 Вольная борьба. Мужчины. 1/8 финала
125 кг. Юсуп Батырмурзаев - Геннадий Чудинович (Германия)

08:30 Вольная борьба. Женщины. 1/8 финала
53 кг. Татьяна Ахметова - Роксана Марта Засина (Польша)

09:05 Каратэ. Мужчины. Квалификация
67 кг. Дархан Асадилов

10:00 Современное пятиборье. Женщины
Елена Потапенко

11:48 Бокс. Мужчины. Полуфинал
52 кг. Сакен Бибосынов - Галаль Яфай (Великобритания)

12:30 Велотрек. Мужчины. Омниум
Артем Захаров

13:30 Современное пятиборье. Мужчины
Павел Ильяшенко

13:30 Легкая атлетика. Спортивная ходьба. Мужчины. 20 километров
Георгий Шейко

14:00 Каратэ. Женщины. Квалификация
55 кг. Молдир Жанбырбай

15:50 Вольная борьба. Мужчины. Матч за «бронзу»
57 кг. Нурислам Санаев


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