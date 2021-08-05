Врач раскрыла опасность арбузных семечек

Поедание арбуза вместе с семечками может стать причиной расстройства пищеварения, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Москва 24".

Соответствующее заявление сделала нутрициолог Мария Розанова.

По ее словам, при проглатывании целиком семечки, скорее всего, не переварятся из-за плотной оболочки. Если проглотить несколько семян, то ничего страшного не произойдет. А вот в больших количествах они могут вызвать засорение пищеварительного тракта и стать причиной развития различных патологических состояний.

Некоторым людям вообще нельзя проглатывать арбузные семечки. В частности, это касается детей в возрасте до трех лет. Кроме того, семечки не стоит есть беременным женщинам, поскольку этот продукт содержит большое количество аллергенов.

Розанова отметила, что в арбузных семечках содержится аминокислота цитруллин, которая в организме человека распадается, высвобождая аммиак. Для здоровых людей это не страшно, но при некоторых заболеваниях, по здоровью может быть нанесен удар.