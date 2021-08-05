Судейство боя капитана сборной Казахстана на Олимпиаде-2020 вызвало возмущение

Российский Youtube-канал "Лаборатория бокса" высказался о судействе первого раунда боя казахстанского боксера Камшыбека Кункабаева с Ричардом Торресом в полуфинале Олимпиады-2020, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Капитан команды Казахстана по боксу, выступающий в весовой категории свыше 91 кг, Камшыбек Кункабаев в полуфинале встретился с американцем Ричардом Торрес-младшим.

В первом раунде Торрес разок попал Камшыбеку, и сразу четверо судей из пяти посчитали победу американцу. Мне это кажется странным, если честно. Да, Торрес попал жестко. Но, извините, сколько раз ему вразрез жестко попал Камшыбек? Я в этом вижу несправедливость. Это очень странно. Раунд Камшыбек вчистую выиграл - это мое субъективное мнение. Он вразрез просто больше попал - и ему дают полное поражение - 1:4! Это же просто с ума сойти! - возмущается автор канала.

Боксер Камшыбек Кункабаев завоевал "бронзу" на Олимпиаде.