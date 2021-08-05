В Украине готовят план на случай "широкомасштабного вторжения"

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Минобороны страны рассматривает сценарии обострения ситуации вокруг страны, включая широкомасштабное вторжение, сообщает zakon.kz.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

На данный момент рассматривается девять возможных сценариев обострения ситуации вокруг Украины, осуществлено планирование соответствующее, - сообщил Арестович.

По его словам, военное ведомство изучает влияние российско-белорусских учений "Запад-2021" на Украину, страны Балтии, Польшу. Советник президента отметил, что Киев намерен противодействовать этому влиянию своими учениями "Совместные усилия - 2021", которые приходятся на активную фазу "Запада-2021".

Нельзя сказать, что мы готовы к абсолютной обороне по всем параметрам, но я думаю, что Вооруженные силы Украины способны выполнить свои задания по отражению вооруженной агрессии по всем девяти сценариям, - сказал Арестович.